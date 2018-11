Facebook

Frühwinter

Schwacher Hochdruckeinfluss beschert uns am Donnerstag zumeist recht freundliches Wetter. Zunächst sind aber einzelne Nebel- oder Hochnebelbänke über den Niederungen möglich. Tagsüber scheint dann jedoch nach Nebelauflösung zumeist wieder länger die Sonne. In der Folge mischen dann aber auch ein paar hochliegende Schleierwolken mit, die die Sonne auch einmal etwas schwächen könnten. "Die Temperaturen sind bereits zumeist frühwinterlich geprägt und besonders in den Morgenstunden ist es oft sogar recht frostig", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Am Nachmittag steigen dann die Temperaturen in den Tälern auf Werte nahe 0 Grad. In Velden und in Paternion zum Beispiel erwarten wir Höchstwerte leicht im positiven Bereich.