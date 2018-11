In Maria Rain gibt es jetzt eine Selbstbedienungs-Verkaufshütte, in der man rund um die Uhr regionale Produkte von 13 Produzenten kaufen kann.

Initiatorin Andrea Rupp mit ihrem Sohn Christoph © Weichselbraun

In Maria Rain kann man jetzt Tag und Nacht regionale Produkte einkaufen: In „Rupp´s Bauernecke“, einer Selbstbedienungshütte in der Kirchenstraße, bieten 13 Produzenten aus der Region ihre Produkte an. Von Ziegenmilchseife über frische Austernpilze bis hin zu Kokosbusserln, Würste, Eier und Schweinsbraten. Es gibt täglich frische Waren.