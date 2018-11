Facebook

Diese Waffe wurde beim verhafteten Dealer sichergestellt © Polizei

Nach langwierigen Ermittlungen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt wurde am 12. November 2018 ein 23-jähriger Kroate und seine 17-jährigen Lebensgefährtin verhaftet. Beide wohnen in Klagenfurt. Bei der Durchsuchung der Wohnräumlichkeiten der Festgenommenen wurden eine Vielzahl an Suchtmittelutensilien sowie zwei nicht in Betrieb befindliche Cannabis-Indoorplantagen sichergestellt. Auch mit dem Waffengesetz nahm es der Kroate nicht sehr genau. Bei ihm wurden eine Machete, ein Bowiemesser, ein Reizgasspray, eine Gaspistole mit dazugehörigem Magazin und Munition sowie Schreckschusspatronen, sichergestellt.