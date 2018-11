Facebook

Wie erst heute angezeigt wurde, rief ein bisher unbekannter Täter am 26. November gegen 10 Uhr eine 74-jährige Pensionistin aus Klagenfurt an. Der Mann, der hochdeutsch sprach, gab sich als ein Verwandter aus Deutschland aus. Er gab an, in Maribor (Slowenien) etwas ersteigern zu wollen.

Durch das einerseits hilfesuchende und andererseits auch fordernde Benehmen des Anrufers wurde die Frau unsicher. Die Klagenfurterin erkannte die Täuschung nicht und ging auf die Forderung ein, dem Anrufer Bargeld nach Maribor zu bringen. Die Frau behob mehrere tausend Euro bei ihrer Bank und fuhr über Anweisung des Täters mit einem Taxi nach Maribor. Dort übergab sie auf offener Straße einem ihr unbekannten Mann, der vom vermeintlichen Verwandten als „Bote“ eingesetzt wurde, den behobenen Bargeldbetrag.