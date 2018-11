Beim Lauftraining Cobra-Polizist rettete Frau vor Ertrinken im Wörthersee

Polizist war an der Wörthersee-Ostbucht unterwegs als er eine im Wasser treibende Frau entdeckte. Er sprang in den See und brachte die 54-Jährige ans Ufer. Dort half ihm eine Joggerin bei der Bergung.