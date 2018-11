Ein mögliches Gasleck hielt Klagenfurt am Wochenende in Atem. Wir haben nachgefragt, warum der Kabelbrand für Gas gehalten wurde, wie man richtig reagiert und welche Fälle es bisher gab.

Evakuierung und großräumige Sperren gab es am Wochenende in der Villacher Straße © Raunig

Rund zwei Tage lang wurde in der Villacher Straße in Klagenfurt nach einem möglichen Gasleck gesucht. Schließlich stellte sich heraus, dass Stromkabel gebrannt hatten. Wie kam es dazu?

Antwort: „Es wurde ein starker Gasgeruch und eine Verpuffung von Anrainern wahrgenommen, die daraufhin die Feuerwehr alarmiert haben. Unsere Geräte haben ebenfalls ein brennbares Gas erkannt“, sagt Gernot Bitzan von den Klagenfurter Stadtwerken. Die Messgeräte können aber nicht feststellen, welches brennbare Gas. Dieses Gas war kein Erdgas aus den Leitungen, sondern ist beim Verbrennen von Stromkabeln unter der Erde entstanden und in der Leerverrohrung unter der Straße „weitergewandert“.

