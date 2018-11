Lokalaugenschein "Bitte warten" heißt es jetzt auf Kärntens Bahnhöfen

Seit 12 Uhr streiken die ÖBB-Bediensteten bundesweit. Die Kleine Zeitung berichtet aktuell vor Ort von den Hauptbahnhöfen in Klagenfurt und Villach.

Fahrgäste müssen mit Verspätungen rechnen © Jandl

Bis zur letzten Minute wurde am Montag über die Gehälter der ÖBB-Bediensteten verhandelt. Es kam zu keiner Einigung, daher wird seit 12 Uhr Mittag gestreikt. Das hat auch Auswirkungen auf die Fahrgäste in Kärnten. Der gesamte Bahnverkehr steht bis 14 Uhr still.