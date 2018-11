Die Einbrecher, die Freitagabend in Ferlach zuschlugen, durchwühlten die Räume und stahlen Schmuck.

Die Tür auf der Terrasse wurde aufgebrochen (Symbolfoto) © Weichselbraun

Zwischen 18 und 19.45 Uhr schlugen am Freitag Einbrecher in Ferlach zu. Die bisher unbekannten Täter zwängten die Terrassentür auf und stiegen in das Einfamilienhaus ein. Sie durchwühlten die Räume. Im Schlafzimmer wurden auch alle Schränke durchsucht. Dabei erbeuteten sie Schmuck. Laut der Polizeiinspektion Ferlach steht die Schadenssumme derzeit noch nicht fest, weil die Ermittlungen noch laufen. Die Hausbesitzer waren zur Zeit des Einbruchs nicht zu Hause.