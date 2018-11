Nach Gasaustritt Gas und Strom abgestellt: Bewohnern droht Nacht ohne Heizung

Nach dem Gasaustritt Samstagvormittag konnte Leck in Leitung noch immer nicht gefunden werden. 48 Wohnungen in Klagenfurter Innenstadt sind betroffen. Teil der Villacher Straße bleibt vermutlich die ganze Nacht gesperrt.

Eine Baufirma gräbt derzeit den Bereich, wo das Gasleck lokalisiert wurde, auf © Kleine Zeitung

Samstag gegen 10 Uhr heulten in Klagenfurt die Sirenen. Die Feuerwehren wurden zu einem gefährlichen Brandalarm in die Villacher Straße gerufen. Durch eine defekte Gasleitung war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. "Der Gasaustritt war massiv, wir mussten umgehend die Bewohner aus 48 Wohnungen evakuieren", erklärt Gottfried Strieder, Kommandant der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Aus Sicherheitsgründen mussten in weiterer Folge vier weitere Häuser evakuiert werden.