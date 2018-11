Samstagvormittag brannte die Hauptgasleitung in der Hans-Sachs-Straße in Klagenfurt. Acht Wohnhäuser mussten evakuiert werden, die Villacher Straße wurde gesperrt. Leck wurde gefunden und wird repariert.

Samstagfrüh: Großeinsatz in der Villacher Straße in Klagenfurt © Klz

Samstag gegen 10 Uhr heulten in Klagenfurt die Sirenen. Die Feuerwehren wurden zu einem gefährlichen Brandalarm in die Hans-Sachs-Straße gerufen. Die Hauptgasleitung war defekt und begann zu brennen. "Der Gasaustritt war massiv, wir mussten umgehend die Bewohner aus einem Wohnblock mit 48 Wohnungen evakuieren", erklärt Gottfried Strieder, Kommandant der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Aus Sicherheitsgründen mussten in weiterer Folge vier weitere Häuser evakuiert werden.