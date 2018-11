Gasleitung in der Hans-Sachs-Straße in Klagenfurt ist defekt. Samstagvormittag mussten vier Wohnhäuser evakuiert werden, die Villacher Straße ist für Verkehr und Fußgänger gesperrt. Gas und Strom wurden abgestellt.

Großeinsatz in der gesperrten Villacher Straße in Klagenfurt © Klz

Samstagvormittag heulten in Klagenfurt die Sirenen. Die Feuerwehreen wurden zu einem gefährlichen Brandalarm in die Hans-Sachs-Straße gerufen. Das die Hauptgasleitung defekt ist, mussten umgehend vier Wohnhäusern evakuiert werden. "Die Bewohner sind derzeit in einem Stadtwerke-Bus untergebracht, damit sie im Trockenen warten können", heißt es von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Die Villacher Straße bleibt in beiden Richtungen - auch für Fußgänger - bis auf Weiteres gesperrt.