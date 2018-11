Facebook

Das geübte Auge des Experten Chrstian Pagitz ist bei der Schauprobe des Laufs besonders gefragt © Weichselbraun

Dieses kleine Amt mit seinen beiden Beamten ist ein Relikt aus der Kaiserzeit, hat aber bis heute nicht an Bedeutung verloren: das Beschussamt Ferlach. Eine Behörden-Rarität, die es in Österreich nur noch in Wien gibt. Das Amt gehört zum Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Der einzige Arbeitsraum mit den vergitterten Fenstern gleicht einem Museum. Inmitten von altem Holz-Mobiliar und Geräten, die teils aus dem vorigen Jahrhundert stammen, lagern Waffen und Patronen – „Geradezugrepetierer“ aus Rumänien, slowenische Pistolen, gebrauchte Ferlacher Büchsen. „Wir haben auch schon einmal ein Ein-Millionen-Euro teures Gewehr eines Scheichs dagehabt“, sagt Christian Pagitz, der Leiter des Beschussamtes. „Ja, manche sind beim Anblick so vieler Waffen aus dem Häuschen. Aber da muss man einfach ruhig bleiben. Die Waffe ist ja nicht gefährlich, sondern nur derjenige, der am Abzug ist.“ Was im Raum erst auf den zweiten Blick auffällt: Es gibt zwei massive Türen, die in schallisolierte, belüftete Räume führen. In einem steht die Beschussmaschine für die Pistolen, im anderen jene für Gewehre.

