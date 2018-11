Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An dieser Stelle in der Köttmannsdorfer Ortschaft Trabesing wird ein Übergang für Radfahrer errichtet © Weichselbraun

Ist ein Übergang für Radfahrer und Fußgänger an dieser Stelle der Landesstraße nicht zu gefährlich? Zu unübersichtlich? In Köttmannsdorf errichtet die Gemeinde derzeit um insgesamt eine Million Euro einen Radweg. Damit wird es erstmals eine Radweg-Anbindung an Klagenfurt geben. Obwohl sich die Radfahrer darüber freuen, machen sich viele Bürger aber auch Sorgen: In der Ortschaft Trabesing werden die Radfahrer und Fußgänger die viel befahrene Landesstraße überqueren müssen – und zwar mitten in einer Kurve. Die Autofahrer dürfen in diesem Bereich 70 km/h fahren. Bürgermeister Josef Liendl (ÖVP) sieht kein Gefahrenpotenzial: „Es ist alles genehmigt.“ Irgendwo müsse man die Landesstraße überqueren. Das sei die geeignetste Stelle gewesen. Die Sichtweite sei laut Liendl mit 110 Meter ausreichend. Er stützt sich auf eine fachliche Stellungnahme der Verkehrsabteilung des Landes. Es wurden Sichtweite-Messungen durchgeführt. Aus dem Büro von Landesrat Martin Gruber (ÖVP) wird bestätigt, „dass die erforderlichen Sichtweiten, als wichtigstes Kriterium in puncto Verkehrssicherheit, an dieser Stelle eingehalten werden“.

Liendl: „Autofahrer müssen hier künftig einfach vorsichtiger fahren.“ Tafeln werden auf den Übergang aufmerksam machen. Die Errichtung eines Zebrastreifens oder einer Ampel sind nicht möglich. Auch ein geringeres Tempo wird an dieser Stelle nicht verordnet.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.