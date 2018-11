Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Pfarrhofer

Am Freitag um 10.50 Uhr rief eine Frau mit deutschem Akzent bei einer 81-jährigen Pensionistin in Klagenfurt an und versuchte mit dem Nichten- beziehungsweise Neffentrick 30.000 Euro von der betagten Dame herauszulocken. Sie brauche das Geld für den Kauf einer Immobilie und Möbeln, gab die Betrügerin an.