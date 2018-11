Sonnige Auflockerungen gibt es am ehesten in der ersten Tageshälfte. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad.

Heute sollte man den Regenschirm unbedingt mitnehmen © Markus Traussnig

Wetter

Eine Schlechtwetterfront bestimmt am Samstag zunehmend unser Wetter. Die Wolken sind oder werden bald dichter und es kommen vom Südwesten bereits auch Regenschauer auf, wobei die Schneefallgrenze über 1500 m Seehöhe ansteigen sollte. Am meisten regnen dürfte es im in den südlichen Landesteilen. Sonnige Auflockerungen sind am ehesten noch zu Tagesbeginn nach Nordosten hin möglich. "Unternehmungen im Freien dürften durch das Wetter beeinträchtigt werden und die Mitnahme eines Regenschutzes ist anzuraten", empfiehlt Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen sind nicht allzu frisch und erreichen zum Beispiel am Nachmittag in Paternion Werte nahe 7 Grad.