Der Bub hatte am Sonntag seinen Stoffhund "Homie" verloren. Facebook-Comunity teilte Posting knapp 1000 Mal.

Unzertrennlich: Lenox und sein geliebter "Homie" © Privat

Der dreijährige Lenox war tief traurig. Denn am vergangenen Sonntag war plötzlich sein geliebter Stoffhund "Homie" nicht mehr auffindbar. Seine Mutter Julia Weratschnig vermutete, dass "Homie" beim Einsteigen ins Auto verloren ging. Weratschnig wandte sich an die Kleine Zeitung. Es wurde in der Folge ein Suchaufruf gestartet. Das Echo war gewaltig: Das Facebook-Posting wurde 934 Mal geteilt.

