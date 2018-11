Facebook

Die Indoor-Erlebniswelt wartet mit vielen interessanten Stationen auf © Markus Traussnig

Damit Eltern an den Einkaufssamstagen in den City Arkaden entspannt ihre Weihnachtseinkäufe erledigen können, haben sich das Einkaufszentrum und Minimundus etwas Besonderes einfallen lassen. Während die Erwachsenen in Ruhe einkaufen, unternehmen Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren einen betreuten Ausflug in die kleine Stadt am Wörthersee.