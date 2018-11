Facebook

Die Bauberufungskommission prüft die Berufung einer Anrainerin © Markus Traussnig

Die Revitalisierung des ehemaligen Woolworth-Gebäudes am Heiligengeistplatz war eines der ersten Projekte, das die Lilihill Gruppe von Franz Peter Orasch in Klagenfurt in Angriff genommen hat. Trotzdem ist der Start des Millionenprojektes noch nicht absehbar. Im Sommer fand die Bauverhandlung statt. Dabei haben Anrainer Einwendungen vorgebracht. Nun hat eine Nachbarin gegen den von der Behörde ausgestellten Baubescheid Berufung eingelegt. „Das heißt, dass nun in zweiter Instanz die Bauberufungskommission im Magistrat damit befasst ist“, sagt Karin Zarikian, Leiterin der Abteilung Bau- und Gewerberecht. Sollte die Kommission dem Projekt grünes Licht geben, könnte die Anrainerin dagegen Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht einbringen. Das ehemalige Salzamt soll zum Le Palais werden Foto © Markus Traussnig

