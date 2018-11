Villacher Tierfreundin rettete in letzter Sekunde vier Hunde aus der Wohnung eines Süchtigen. Diese werden jetzt von einem Klagenfurter Verein aufgepäppelt.

Rettung in letzter Sekunde

Die Hündin war in einem sehr schlechten Zustand © Tierschutz aktiv Kärnten/KK

Eine Hündin samt ihren drei Welpen wurde von einer Villacherin in letzter Sekunde gerettet: Die Tiere lebten in einer Wohnung in Niederösterreich bei Besitzern, die drogen- und alkoholabhängig sind. Diese wollten die Hündin samt den Jungtieren erschlagen. Der Villacherin gelang es, sie aus der Wohnung zu schaffen und nach Kärnten zum Verein "Tierschutz aktiv Kärnten" nach Klagenfurt zu bringen. Die näheren Umstände sind nicht bekannt. "Die Hündin ist sehr mager, sie wird jetzt von uns augepäppelt", sagt ein Vereinsmitglied. Die Tiere werden nicht vermittelt.