Die Stadt hat südlich des Sattnitzparks einen Grund erworben, auf dem das Erholungsgebiet ausgeweitet werden soll © Markus Traussnig

Es ist eines der größten Projekte, das die Stadt derzeit ausarbeitet und 2020 umsetzen möchte: der geplante Hochwasserschutz an der Sattnitz. Um deren Abflusskapazität zu erhöhen, wird die Sattnitz zwischen den Wehranlagen Weinländer und Süduferstraße vertieft. Ein "Nebenprodukt" dieses Jahrhundertprojekts könnte ein neuer Erlebnis- und Freizeitraum im Bereich des Sattnitzparks werden. "Es ist eine Vision und wir denken das langfristig an. Dennoch ist es wichtig, jetzt im Zuge des Hochwasserschutzes Vorplanungen zu machen", sagte Umweltschutzreferent Stadtrat Frank Frey (Grüne) gestern bei der Präsentation des Projektes. Das Unternehmen "freiland Umweltconsulting" hat dazu einen Masterplan erstellt. In diesen flossen auch Ideen von fünf Studenten der Universität für Bodenkultur in Wien ein. Sie erarbeiteten vor rund zwei Jahren ein Konzept für einen Freizeitpark an der Sattnitz.