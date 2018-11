In einem offenen Brief an die 1800 Mitarbeiter im Klagenfurter Rathaus werden Mehrkosten für Leasingmitarbeiter kritisiert.

© Markus Traussnig

Die Diskussion um Spitzengagen für Leasingmitarbeiter im Klagenfurter Rathaus geht in die nächste Runde. In einem offenen Brief haben sich nun die Personalvertreter kritisch dazu geäußert. In dem Schreiben heißt es unter anderem: „Wir weisen die Aussage, Leasingmitarbeiter sind leistungsorientierter und seltener krank, aufs Schärfste zurück und lehnen eine pauschale Verurteilung der Kolleginnen und Kollegen ab.“ Darüber hinaus werden die Mehrkosten wie Honorar für Leasingfirma und Steuer kritisiert. Unterzeichnet wurde der Brief an die 1800 Magistratsmitarbeiter von Christian Schneeweiß und Gerd Laussegger von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter, von Michael Gfrerer und Robert Kruschitz von der Fraktion der Christlichen Gewerkschafter, Werner Koch von der freiheitlichen AUF und von Peter Zwanziger (Unabhängige).

