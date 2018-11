Facebook

Die milden Temperaturen lassen den Schnee vom Dienstag rasch schmelzen © Markus Traussnig

Wetter

Wir liegen zwischen einem Hoch über Nordosteuropa und einem Spanientief weiterhin in einer südwestlichen bis südöstlichen Strömung. Sie ist meist trocken und mild. Hochnebelartige Wolken verdecken allerdings oftmals den Blick zur Sonne. Aus dem Hochnebel kann es regional sogar tröpfeln. Lediglich abseits der Nebelregionen gibt es Chancen auf etwas Sonne. "Besonders große Emotionen ruft so ein uneinheitliches Wetter wohl nicht hervor, allenfalls die Sehnsucht und die Vorfreude auf den Winter", sagt Meteorologe Werner Troger. Dauerhaftes Winterwetter ist vorerst kein Thema, denn die Milderung schreitet weiter voran. Nach örtlich leichten Minusgraden in der Früh schaffen die Höchstwerte etwa in Treffen bei Villach rund 5 Grad. Dem Schnee setzen diese Temperaturen natürlich stark zu. Der Wind weht nur schwach.