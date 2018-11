Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Shop in Klagenfurt ist gut 200 Quadratmeter groß © Blue Tomato

Wer sich einmal auf einem Skate- oder Snowboard versucht hat, stolperte früher oder später – und zwar über die Marke „Blue Tomato“. Ursprünglich als Snowboard-Schule in Schladming gegründet, wurde die Marke in den letzten 30 Jahren zum Synonym für Boarder-Mode und Sportartikel.



Am Freitag und Samstag eröffnet man in den Klagenfurter City Arkaden den 40. Shop, nach einer Niederlassung im Villacher Atrio erst der zweite Shop in Kärnten, allerdings schon die die vierte Niederlassung, die in diesem Jahr eröffnet wird. Neben dem stationären Handel ist man im Internet eine Größe mit Strahlkraft in ganz Europa. Der Web-Shop wird in 14 Sprachen betrieben, im Schnitt stöbern 100.000 Besucher pro Tag im 450.000 Artikel fassendem Sortiment. Wobei man sich Artikel auch in den Shop liefern lassen und – wenn nötig – dort umtauschen kann. Scarlett Schatz Foto © Blue Tomato

Zur Eröffnung des 200 Quadratmeter großen Shops in Klagenfurt ließ man sich einiges einfallen – etwa eine Snowboard-Teststrecke für Kinder zwischen drei und sieben.