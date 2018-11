In Maria Rain machte sich ein Auto selbstständig. Es stürzte in einen tiefen Graben und musste von der FF Ferlach mittels Spezialfahrzeug und Seilwinde geborgen werden.

FF Ferlach ©

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Montag in Maria Rain: Laut Freiwilliger Feuerwehrs Ferlach ist ein Auto aus einer Garageneinfahrt gerollt und in einen tiefen Graben gestürzt. In einem schmalen Bachbett kam das Fahrzeug zum Stillstand.