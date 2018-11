Facebook

Der Beschluss wurde für die gebührenpflichtigen Kurzparkzonen in der Innenstadt gefasst © Markus Traussnig

Das wird die Autofahrer freuen: Der Stadtsenat hat am Dienstag beschlossen, dass das Parken in den gebührenpflichtigen Kurzparkzonen in der Innenstadt am 24. und 31. Dezember gratis ist. Den Antrag hatte Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) eingebracht.