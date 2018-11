Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Dienstag in Schiefling-Auen zu. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Die Täter brachen außerdem in zwei Mannschaftscontainer ein © Helmuth Weichselbraun

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Dienstag auf einer Baustelle in Schiefling-Auen in einen Baucontainer sowie in zwei Mannschaftscontainer ein. Aus dem Baucontainer stahlen sie das dort gelagerte Werkzeug. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.