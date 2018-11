Wüste Szenen in einer Wohnung in Moosburg: Klagenfurter bedrohte seine ehemalige Freundin und einen anwesenden Mann. Der Gewalttäter wurde angezeigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei musste bei einem Streit einschreiten © KLZ/Weichselbraun

Ein Klagenfurter (33) nötigte am Montag gegen 18.20 Uhr seine Ex-Lebensgefährtin (24) in ihrer Wohnung in Moosburg mit Gewalt zur Herausgabe eines Autoschlüssels. Der 33-Jährige drückte sie mehrmals an die Wand und entriss ihr den Schlüssel.

In weiterer Folge bedrohte er sie sowie einen weiteren in der Wohnung anwesenden Mann (26) aus Feldkirchen mit dem Umbringen. Der 26-Jährige konnte flüchten und erstattete daraufhin Anzeige.

Nach der Beschuldigtenvernehmung wurde der 33-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Gegen den Klagenfurter wurde außerdem eine Wegweisung und ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird angezeigt.