Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger segnete die Räumlichkeiten © Caritas

Die Umbauarbeiten dauerten rund drei Monate. Am Montag wurde "Carla", der Caritas-Laden in der Adolf-Kolping-Gasse in Klagenfurt wiedereröffnet. Das Geschäft zeigt sich in gänzlich neuem Gewand. Beim Interieur wurde auf den Vintage-Style gesetzt. Auf knapp 250 Quadratmetern bietet der rundum erneuerte Laden Second Hand-Kleidung und Hausrat zu günstigen Preisen. "Mit dem Carla können wir neben dem bereits etablierten magdas-Lokal unser zweites innovatives und nachhaltiges Projekt für die Landeshauptstadt umsetzen und hoffen auf ebenso wohlwollendes Interesse", sagte Caritas-Direktor Josef Marketz in seiner Ansprache.