In der Görzer Allee in Klagenfurt wurde eine Linde fein säuberlich entfernt. Wer dahinter steckt, ist nicht bekannt. Baum wurde anlässlich einer Hochzeit im angrenzenden Schloss Welzenegg gepflanzt.

Fein säuberlich wurde die Linde umgeschnitten © Petra Lerchbaumer

Mächtige Bäume säumen die Görzer Allee in Klagenfurt. Bis vor Kurzem umfasste das Ensemble auch eine Linde, die noch in den Kinderschuhen steckte. "Sie wurde anlässlich einer Hochzeit im Schloss gepflanzt. Ein Mitglied der Familie Görz hat im Schloss geheiratet", sagt Günther Schmid, Eigentümer von Schloss Welzenegg. Dort wo das Zeichen ewiger Treue gepflanzt war, erinnert nur mehr ein fein säuberlich abgeschnittener Baumstumpf an den schönsten Tag im Leben des Ehepaares. Schmid wundert sich: "Der Baum stand auf unserem Grund." Sein erster Gedanke war, dass das Stadtgartenamt den Baum im Zuge der kürzlich durchgeführten Kronenpflege umgeschnitten hat. Die Linde stand neben einem Straßenschild. "Vielleicht war der Baum im Weg", mutmaßt Schmid.

