Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich in Pörtschach. Ein junger Mann lag unter einem Golfcart, um es zu reparieren. Dabei rollte das Fahrzeug über die Rampe. Der 25-Jährige wurde ins Unfallkrankenhaus geflogen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Golfcart kippte um und traf einen jungen Mann Sujetbild © fotoliae/stock.adobe.com

Am Sonntagvormittag führte ein 25-jähriger Mann aus Techelsberg am Wörthersee gemeinsam mit einem 69-jährigen Mann aus Pörtschach Arbeiten an dessen Golfcart durch. Das Fahrzeug stand auf Auffahrtsrampen, der 25-Jährige lag unter dem Golfcart.