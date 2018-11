Facebook

Lisa Sonnberger übersiedelte von Velden nach Klagenfurt © Markus Traussnig

Hermes-Tücher, Louis-Vuitton-Reisegepäck und -Taschen oder Tods Schuhe – all das finden Kunden im Second-Hand-Geschäft "Designer Kabinett" in der Burggasse 2. Zuvor war das Geschäft in Velden als Pop-up-Store angesiedelt, die Nachfrage war so groß, dass sich Lisa Sonnberger einen Standort in Klagenfurt gesucht hat. "Die Kunden bringen immer wieder neue Sachen zu mir. Es ist unglaublich, was noch alles bei den Menschen zu Hause im Keller versteckt ist", sagt Sonnberger und fügt hinzu: "Ich möchte den Kunden ein Einkaufserlebnis der besonderen Art bieten."