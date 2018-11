Facebook

Einrichter Stefan Gschaider © Weichselbraun

Am 15. November eröffnete die österreichweit erste „Gschaider Objekteinrichtungs GmbH“-Filiale in Klagenfurt. Der deutsche Unternehmer Stefan Gschaider hat seit 1985 eine Niederlassung in Leichlingen, in der Nähe von Köln. Nun entschloss er sich, nach Kärnten zu expandieren. „Es ist eine tolle Gegend hier, man kann beispielsweise Italien oder Slowenien schnell erreichen“, sagt der Deutsche. Die Belebung der Innenstadt ist ihm ein Anliegen, deshalb entschied er sich für eine Filiale im Kardinalsviertel in der Salmstraße 1. Die Kunden erwarten hochwertige Büro- und Wohnraummöbel und Dekoartikel.

Öffnungszeiten. Montag bis Freitag; 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr. Eine der vielen ausgefallenen Lampen © Weichselbraun Auch mit ausgefallenen Büromöbeln will man punkten © Weichselbraun