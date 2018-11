Bei einer Kontrolle der Finanzpolizei in Klagenfurt wurde am Freitag auch ein Fußballprofi mit einem 400 PS starken Auto kontrolliert. Nova hatte für den Sportwagen nicht gezahlt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Finanzpolizei führt immer wieder Schwerpunktkontrollen durch © Polizei

An fünf Standorten entlang aller wichtigen Einfahrtstraßen in Klagenfurt schritten am Freitag zwischen 6.45 Uhr und 9.45 Uhr 31 Finanzpolizisten zur Tat. „Es wurden 88 Inländer und 34 Ausländer kontrolliert, die vor allem mit Kastenwagen und Kleintransportern auf dem Weg zu Arbeitsstellen in Kärnten unterwegs waren“, bestätigt Johannes Pasquali, Pressesprecher im Finanzministerium auf Anfrage der Kleinen Zeitung.