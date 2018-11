Facebook

Die Krätzmilbe hat im Internat der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Klagenfurt zwei Erkrankungsfälle ausgelöst. Wie am Freitag bekanntgegeben wurde, befinden sich zwei Schülerinnen im Krankenstand. „Erstmaßnahmen wurden bereits in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Klagenfurt durchgeführt. Die Betroffenen dürfen die Schule erst wieder besuchen, wenn die Erkrankung nicht mehr nachweisbar ist“, betont die Leiterin der Abteilung 6 - Bildung und Sport, Gerhild Hubmann.



„Kleidung, Bettwäsche und Handtücher wurden sofort entsprechend gewaschen. Wir haben sogar die Matratzen der beiden Schülerinnen entsorgt, obwohl das laut Experten gar nicht notwendig ist“, so Direktorin Beate Wanke zu den von ihr sofort eingeleiteten Maßnahmen. Schulkollegen und -kolleginnen, die mit den Erkrankten Kontakt hatten, wurden vorsorglich untersucht.