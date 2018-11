Ein Unternehmen in Klagenfurt war in der Nacht auf Freitag Ziel von Einbrechern. Die Täter schlugen bei ihrem Raubzug sogar eine Glastür ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Täter richteten hohen Schaden an © Helmuth Weichselbraun

In Klagenfurt hatten es Einbrecher erneut auf ein Unternehmen abgesehen. In der Nacht auf Freitag drangen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude ein. Sie schlugen eine Glastür ein, brachen eine Metalltür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.