Landeshauptstadt Klagenfurt folgt Empfehlung des Rechnungshofes und fasst alle städtische Wohnungen in einem Betrieb zusammen.

© Stadtpresse/Burgstaller

Im Jahr 2005 wurden rund die Hälfte der 3300 Wohnungen der Stadt Klagenfurt in die Gesellschaft IVK ausgegliedert. Jetzt wird dieser Schritt rückgängig gemacht. Ab Mitte 2019 sollen alle Wohnungen wieder unter einem Dach zusammengefasst sein. Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) betont: „Damit folgen wir einer Empfehlung des Rechnungshofes und erreichen eine deutliche Vereinfachung in der Verwaltung.“ Für die Mieter werde sich außer dem Briefkopf nichts ändern. Durch die neue Konstruktion kann die Stadt Wohnbauförderung für Sanierungen anzapfen. Die IVK wird es aber weiterhin geben, denn Lido und Schweizerhaus bleiben aus Steuergründen in der Gesellschaft. "Wir müssten zwei bis drei Millionen Euro Steuer zahlen, wenn wir Lido und Schweizerhaus ebenfalls eingliedern würden", sagt Mathiaschitz.

