Grund für die Sperre sind Bauarbeiten an der darunter befindlichen Tiefgarage. Eine Ersatzhaltestelle wird eingerichtet.

Fahrgäste können bei einer Ersatzhaltestelle einsteigen © Helmuth Weichselbraun

Seit Donnerstag, 15. November, wird in der Rosentaler Straße in Klagenfurt die Bushaltestelle "August-Jaksch-Straße" nicht angefahren. Grund für diese Maßnahme sind Arbeiten an der darunter befindlichen Tiefgarage.