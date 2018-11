Experten-Jury vergab „Lebenszyklus-Award“ für den Aussichtsturm am Pyramidenkogel.

Strahlendes Siegerprojekt: Hans Steiner und Gerhard Oleschko nahmen als Motoren des neuen Aussichtsturms gestern stellvertretend den „Lebenszyklus-Award“ entgegen © Steinthaler

Er thront weithin sichtbar als touristische Attraktion über dem Land – und gilt mit seiner einzigartigen Holzkonstruktion längst als architektonisches Meisterwerk. Gestern Abend wurde dem Aussichtsturm am Pyramidenkogel in einer feierlichen Zeremonie in Wien der „Lebenszyklus-Award“ zuerkannt. Eine von einer hochkarätig besetzten Fachjury verliehene Auszeichnung für Bauherren, Institutionen und Gemeinden, um diese als Vorreiter innovativer Prozesse bei der Planung, Erreichung und dem Betrieb ihrer Gebäude zu würdigen. Die IG Lebenszyklus Bau vernetzt alle Bereiche der Bau- und Immobilienbranche. „Das kooperative Ideenfindungsverfahren zeugt von Mut und Innovation im Vergabeprozess. Zudem wurde das Projekt über alle Phasen der Planung, des Baus und Betriebs bis zur Nachnutzung gut geplant“, begründet Juryvorsitzender Gerald Goger von der TU Wien die Prämierung des Projekts.