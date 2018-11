Facebook

Der Donnerstag bietet sich wettertechnisch für eine Bergtour an © Jan Jansen - Fotolia

Wetter

Hochdruckeinfluss beschert uns am Donnerstag voraussichtlich eher freundliches und damit zumindest auf den Bergen auch oft sonniges Wetter. Ein Spielverderber ist aber Hochnebel, der vor allem am Morgen in den Niederungen häufig vorhanden sein sollte. Der Hochnebel dürfte sich zumeist am Vormittag oder zur Mittagszeit auflösen können, am längsten hält er sich vermutlich im Klagenfurter Becken. Außerhalb des Nebels bietet uns der Donnerstag viel Sonnenschein und richtige Wolken sind kaum ein Thema. "Am besten sind die Wetterbedingungen daher sicherlich im Hochgebirge und daher sind auch Wanderungen oder Bergtouren empfehlenswert", meint der meteo experte Reinhard Prugger. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Wernberg Werte nahe der 11 Grad Marke. Es ist nun also doch schon herbstlicher.

Tipp des Tages

Die Arge Bühne K präsentiert heute Abend ihr neuestes Theaterprojekt und bringt die Solokomödie von Willy Russel "Shirley Valentine oder Die heilige Johanna der Einbauküche" auf die Bühne. Unter der Regie von Christina Jonke spielt Hannelore Fradler die Rolle der Shirley Bradshaw (geb. Valentine), die im goldenen Käfig sitzt und sich im Alltagswahnsinn der vergangenen Jahre selbst verloren hat. Die Kinder sind aus dem Haus und ihr Ehemann Joe ist alles andere als aufmerksam oder gar unternehmungslustig. Mutig, voller Selbstironie und Witz macht sich Shirley auf die Suche nach etwas, das sich wie Selbstbestimmung anfühlt. Der Weg ist nicht ganz einfach, doch schließlich findet sie einen möglichen Weg.

Theater Klagenfurt. Hafenstadt, Villacher Straße 16. Heute, 15. 11., 20 Uhr. Termine: 21., 22., 23., 25., 28., 29., 30. 11. und 5., 6., 7., 9. 12., Infos:

Tel. 0676-302 36 75, www.buehne-k.at