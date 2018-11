Aufruf"Sicherer Schulweg" ist Eltern zu unsicher

Facebook

Eltern fordern für diesen Übergang einen Schutzweg © ©helgebauer

In der Rosenbergstraße vor dem Schloss Welzenegg wurde im August zur Schulwegsicherung der Gehsteig von der Glanbrücke bis zur Görzer Allee verlängert. Ziel war es, dass die Kinder, die in Welzenegg zur Schule gehen, nicht die Straßenseite wechseln müssen. "Ohne Schutzweg macht das keinen Sinn. Die Kinder gehen wieder den alten Weg", sagt ein Elternteil. Zwischen 30 und 40 Kinder sollen dort unterwegs sein. Der geforderte Schutzweg, kommt nicht; derzeit zumindest. Bei der Frequenzzählung im Oktober seien die Kriterien bei Weitem nicht erfüllt worden. Laut Fachabteilung werde im Frühjahr noch einmal gezählt. Dies sei aber nicht die einzige Schwachstelle in diesem Bereich. Bis vor rund drei Jahren standen in der Görzer Allee im Bereich des Schlosses zwei bepflanzte Betonkörbe. "Sie haben als Begrenzung zur Fahrbahn gedient", sagt Schlossherr Günther Schmid. Seitdem die Tröge weg sind, würden Autofahrer, die in Richtung Welzenegg unterwegs sind, in der Kurve immer wieder geradeaus auf dem Gehweg weiterfahren. Bei einem Lokalaugenschein kündigte Verkehrsreferent Vizebürgermeister Christian Scheider (FPÖ) an, dass der Fahrbahnrand markiert wird.

