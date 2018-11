Facebook

Ein großes Bauvorhaben betrifft die St. Veiter Straße © Weichselbraun (Weichselbraun Helmuth)



Drei große Sanierungen stehen 2019 in der Klagenfurter Abwasserentsorgung an. In der Florian‐Gröger‐Straße, St. Veiter Straße und in der Weihergasse werden die Kanalnetze komplett saniert. „Die Leitungen sind hier teilweise über 60 Jahre alt“, erklärt Karl Weger, Leiter der Abteilung Entsorgung. Dafür ist ein Budget von fünf bis acht Millionen Euro veranschlagt.