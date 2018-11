Facebook

Die Polizei konnte jetzt die Täter eines Raubüberfalles ausforschen (Symbolfoto) © APA/Pfarrhofer

Kriminalbeamten des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt gingen jetzt vier Räuber ins Netz. Die Männer hatten heuer am 15. März einen 22- und einen 19-Jährigen in einer Wohnung in Klagenfurt überfallen. Der 22-Jährige wurde unter Anwendung massiver Gewalt niedergeschlagen und vermutlich mit einem Messer im Brustbereich verletzt. Der 19-Jährige wurde nicht verletzt. Im Anschluss raubten die Vier rund 20 Gramm Cannabiskraut und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.