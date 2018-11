Facebook

Traditionsgasthaus Ponderosa © Peutz

Im Gasthaus „Ponderosa“ in der Waidmannsdorfer Straße 183 in Klagenfurt spielt es dieser Tage Bonanza. Zwar lässt sich der Wirt des Traditionslokals nichts anmerken. Aber seine Geldgeber haben den Betrieb im Visier.

Für 28. November hat das Bezirksgericht Klagenfurt einen Termin zur Zwangsversteigerung des „Gaststättenbetriebs mit Privatwohnung und großem Grundstück“ angesetzt. Der Schätzwert laut Gutachten: 269.000 Euro. Ausrufungspreis: die Hälfte.

„So weit wird es nicht kommen“, sagt Wilhelm Müller, der Betreiber der „Ponderosa“ und Eigentümer der Liegenschaft zu dem Thema und lässt wenig Zweifel daran, dass er für Banken keine gesteigerte Sympathie empfindet.

Dem Edikt des Bezirksgerichts liegt ein Gutachten bei, in dem die Kärntner Sparkassen AG als Betreiber der Zwangsversteigerung der Liegenschaft an der Sattnitz aufscheint. Die aushaftende Summe liegt bei 35.000 Euro. Die finanziellen Probleme gab es offenbar schon länger. Denn den Auftrag für das Gutachten hat das Gericht bereits am 17. Mai 2016 erteilt. „Abwarten“, sagt der Wirt noch einmal. Ein Hausrezept, das bislang anscheinend funktioniert hat.

