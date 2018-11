Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Rehfeld

Mit ihrem E-Scooter war eine 51-Jährige Dienstagfrüh auf einem Gehsteig an der Rosentaler Straße in Klagenfurt unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-jähriger serbischer Staatsbürger mit seinem Lkw samt Anhänger die Rosentaler Straße stadteinwärts. Als er mit seinem Fahrzeug an der 51-Jährigen vorbeifuhr, lenkte diese ihren E-Scooter vom Gehsteig in Richtung Fahrbahn und geriet mit dem Vorderreifen des Scooters unter das rechte vordere Rad des Lkw-Anhängers.

Dadurch kam die Frau zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Am E-Scooter entstand Totalschaden. Weder am Lkw noch am Anhänger entstand Sachschaden.