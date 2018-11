Das E-Mail-Konto der Klagenfurter FPÖ-Politikerin Brigitte Schmelzer wurde von Betrügern gehackt. Sie will sich an die Polizei wenden.

FPÖ-Politikerin Brigitte Schmelzer © Helge Bauer

Die Klagenfurter FPÖ-Politikerin Brigitte Schmelzer ist offensichtlich das Opfer von E-Mail-Betrügern geworden. Das E-Mail-Konto der Gemeinderätin und ehemaligen Stadträtin wurde gehackt, dutzende Klagenfurter bekamen heute Mails in ihr, in denen sie um 2550 Euro bat, weil sie angeblich in der Ukraine ihre Tasche verloren habe.

Kurios: Die Betrüger bitten um eine Überweisung via Western Union, nähere Angaben machen sie jedoch nicht. Die Telefonnummer, die im E-Mail angegeben ist, ähnelt jener Schmelzers, ist jedoch um eine Ziffer verschoben. "Man hört immer wieder, dass solche Fälle passieren. Ich ließ mein Konto schon sperren und werde mich morgen an die Polizei wenden", sagt Schmelzer.