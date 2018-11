Die Frau verließ Dienstagfrüh ihr Wohnhaus in Waltendorf. Sie war nur mit einem roten Pyjama bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einsatzbesprechung für die Suchaktion © Rettungshundebrigade/Brandl

Seit Dienstagfrüh wird im Raum Klagenfurt eine 88-jährige Frau vermisst. Die Frau hat gegen 8 Uhr ihr Wohnhaus in unbekannte Richtung verlassen. Bekleidet war sie dabei nur mit einem auffallend roten Pyjama und mit Hausschuhen. Die Frau hat graue kurze Haare, 160 cm groß und ist von zierlicher Gestalt. Die Polizei bittet um Hinweise an jede Polizeidienststelle oder an den Notruf 133.

Eine großräumige Suchaktion in dem Gebiet wurde gestartet. Im Einsatz stehen neben der Polizei auch die Rettungshundebrigade mit zwölf Personen und sechs Rettungshunen, Bergrettung mit 23 Personen, Feuerwehren und Samariterbund.