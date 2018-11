Facebook

Simon Martinschitz, Christina Wuga, Ch. Habich, Michael Kuglitsch, Heinrich Baumgartner und Martina Martinz © (c) helgebauer (Helge Bauer)

Einmal selbst am Fernsehbildschirm oder auf der Kinoleinwand zu sehen sein – davon träumten jene 450 Filmbegeisterten, die gestern und am Sonntag bei einem Casting im Grandur-Filmstudio in Klagenfurt ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellten. Die Produktionsgesellschaft Mona Film aus Wien suchte Nebendarsteller für den Kinostreifen „Das schaurige Haus“ nach dem Buch von Martina Wildner sowie für den Landkrimi „Waidmannsdank“ nach dem Roman von Alexandra Bleyer. Beide Filme werden ab September beziehungsweise Oktober 2019 in Kärnten gedreht: in Bad Eisenkappel, in Obervellach im Mölltal sowie in Gmünd. „In den letzten beiden Tagen steppte der Bär bei uns“, freute sich Casting-Organisatorin Annemarie Komposch. „Am Sonntag tummelten sich rund 300 Jugendliche (Anmerkung der Redaktion: im Alter von zehn bis 15 Jahren) in Begleitung ihrer Eltern bei uns.“ Zwischendurch hatte man den Eindruck, in einem Bienenstock zu sein, schlussendlich funktionierte aber alles problemlos. „Viele der Kinder brachten Bühnenerfahrung mit“, sagte Komposch. Durch Talente-Sendungen im Fernsehen habe so mancher Bewerber bestimmte Vorstellungen eines Castingablaufs im Kopf, schmunzelte sie. Nervosität sei aber keine angebracht: „Bei uns wird niemand denunziert, wir behandeln alle sehr gut.“