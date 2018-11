In der Nacht auf Samstag schlug ein 52-Jähriger einen 57-Jährigen in einem Lokal bewusstlos. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen. Am Montag verstarb er im Klinikum Klagenfurt.

© Weichselbraun

In der Nacht auf Samstag gerieten zwei betrunkene Männer in einem Lokal in Ottmanach in der Gemeinde Magdalensberg ohne ersichtlichen Grund in Streit. Plötzlich schlug der 52-Jährige dem 57-Jährigen mitten ins Gesicht. Dabei stürzte der Mann vom Stuhl und blieb bewusstlos liegen. Der 57-Jährige wurde schwer verletzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht, wo er intensivmedizinisch betreut wurde.