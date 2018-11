Facebook

(Sujetbild) © Weichselbraun

Wie erst jetzt bekannt wurde, brachen am 7. November in den frühen Abendstunden bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Gemeinde Ferlach ein. Die Täter stahlen eine versperrbare Metallbox mit Schmuck, Goldmünzen sowie Bargeld aus dem Haus. Der Gesamtschaden zum Nachteile des 35-jährigen Hausbesitzers beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro.