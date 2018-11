Die Arbeiten an der Begegnungszone in Klagenfurt sind fast abgeschlossen. Seit Sonntag gibt es rund um den Neuen Platz roten Asphalt.

Rund um den Neuen Platz zieht sich ein rotes Asphaltband © Traussnig

Der Lindwurm nahm es so gleichmütig hin, wie alle Veränderungen der letzten 400 Jahre. Bei den Passanten war der rote Asphalt, der am Sonntag rund um den Neuen Platz in Klagenfurt aufgetragen wurde, hingegen ein intensiv diskutiertes Thema. Von "unsinnig" bis "gelungen" reichten die Meinungen.